Okan Buruk'a İtalya'dan kanca!

Galatasraay'da başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Okan Buruk için İtalya'da flaş bir iddia gündeme atıldı.

Taraftarını da şampiyonluğa inandıran Okan Buruk, ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Beşiktaş'ın rekorunu da egale etti. Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçını da kazanarak yeni rekorun sahibi olmak isteyen Okan Buruk için dünya devi Inter devreye girdi.

InterLive, Simone Inzaghi ile yollarını ayırması beklenen Inter'de yeni sezon için Okan Buruk isminin gündeme geldiğini belirtiyor.

Okan Buruk'un isminin öne çıkmasında Galatasaray'ın Süper Lig'deki liderliği gösterilmemekte. Inter'in başarılı çalıştırıcının kurduğu oyuncu ilişkilerini öne çıkardığı aktarılmakta.

Özellikle Icardi gibi yıldızların yaptığı açıklamalarda Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullanmaları İtalyan ekibinin ilgisini buraya çevirmiş durumda.

Okan Buruk, futbolculuk döneminde 2001-04 arasında Inter forması giymişti. O dönemde Javier Zanetti ile takım arkadaşıydı. Javier Zanetti, şimdilerde Inter yönetiminin en büyük pay sahibi isimlerinden biri konumunda.

Başkanvekili olarak görev yapan Arjantinli futbol adamının Okan Buruk ile çok iyi bir ilişkisi olduğu ve mükemmel dostluğun halen devam ettiği belirtiliyor.

Simone Inzaghi ile işlerin iyi gidiyor olmaması nedeniyle Zanetti'nin Okan Buruk ismini öne çıkardığı ve bu yönde bir öneri sunacağı belirtiliyor.