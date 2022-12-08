Okan Buruk Torreira'nın alternatifini buldu!

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle ivme yakalayan Galatasaray, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

NEF Stadyumu'nda La Liga temsilcileri Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar, iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. 3 Aralık'ta Rayo Vallecano ile karşılaşan Galatasaray rakibine 1-0 yenildi. Gol düellosuna sahne olan diğer özel maçta ise Villarreal'e 4-3 mağlup oldu.

Yunus'un sakatlığı düşündürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten genç oyuncunun sakatlığıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: "Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." Sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalayan Yunus'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Torreira'nın ilk alternatifi

Altyapı konusunda hassas olan ve Rayo Vallecano ile Villarreal karşılaşmalarında gençlere fazlasıyla şans veren teknik patron Okan Buruk, özellikle Baran Aksaka’ya büyük umut bağladı. 4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim’in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka’nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor.

10 numaradan ilk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran’ın bundan sonra Torreira’nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi. Buruk’un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.

Baran Aksaka’nın 2025 senesine kadar sarı-kırmızılı kulüple kontratı bulunuyor. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası’nda da bu sezon 16 dakika şans bulabildi.