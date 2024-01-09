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Okan Buruk eski öğrencisini geri çağırdı!

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen oyuncusunu geri çağırdı. Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası milli oyuncu dönmek için harekete geçti.

Galatasaray, kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı ve bu hamleyi gerçekleştirdi.

Yakın zamanda dönecek

Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.

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