Okan Buruk, 5 oyuncunun biletini kesti!

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. A Takım'la çalışmayan Luyindama ve Cicaldau'ya kulüp aranıyor.

Başakşehir, Cicaldau'yu istiyor

Geride bıraktığımız sezonda İttihad-Kalba takımında kiralık oynayan Rumen futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve forma bulmakta zorlanmıştı.

Okan Buruk orta sahada görev yapan oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Cicaldau ile Başakşehir'in ilgilendiği iddiaları da gündemde yer alıyor.

Takviye için yabancı oyuncularını azaltması gereken sarı-kırmızılılar, Morutan için Suudi Arabistan'dan teklif beklerken Midtsjö de kiralık gidebilir.

Morutan da gitmeye hazır

Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen Morutan da beklentilerin altında kalmış ve geçtiğimiz sezon Serie B takımı Pisa'ya kiralık olarak gönderilmişti. Oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor.

Dubois yolcu

Sol bek transferinde tercihini Angelino'dan yana kullanan Okan Buruk, kulübede kalan Dubois'yı da kadroda düşünmüyor. Deneyimli Fransız oyuncu için Fransa'dan talipleri olduğu iddia ediliyor.

Diğer yandan orta sahaya Fred ve Leandro Paredes transferlerinden biri olursa deneyimli oyuncu Midtsjö de satışa çıkarılacak oyuncular arasında yer alıyor.