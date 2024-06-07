Okan Buruk, 2 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray'da teknik direktör olarak 2 sezon üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı.

Güncel sözleşmesi sezon sonunda biten Okan Buruk'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL maaş alan Okan Buruk'a rekor zam yapılarak maaşı 110 milyon TL'ye çıkarıldı. Okan Buruk ikinci yılında ise 140 milyon TL kazanacak.

"2 YIL SONRA OKAN HOCAMLA YİNE BURADAYIZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de imza töreni sırasında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bundan 2 yıl önce burada Okan Hocamızın imza töreninde 'Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı' demişim. 2 yıl sonra Okan Hocamla yine buradayız."