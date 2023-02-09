OHAL, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, ilk olarak OHAL’e ilişkin siyasi parti grupları görüşlerini aktardılar.

Ardından İYİ Parti ve CHP bir önerge verdi. Önergede OHAL’in bir ihtiyaç ise en fazla 1 aylık ilan edilmesi istendi. Bu önergeye ilişkin konuşma yapan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, afet bölgesi ilan edilse OHAL’e ne gerek var. Tüm imkanların kullanılması mümkün olduğunu ifade etti. Önerge kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi yapılan oylama sonucunda kabul edildi.