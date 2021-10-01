Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan 86 yaşında Asiltürk hayatını kaybetti.

Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.

Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı.

1987 Anayasa referandumu ile yasağının kalkmasının ardından ilk kongrede Refah Partisi'nin genel sekreterliğine seçildi.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçildi.