Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayet zanlısı Ogün Samast, 16 yıl 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

Yeni iddianame hazırlandı

Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemlerinden birisi olan konuyla ilgili yeni bir adım atıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast’ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemi

Ogün Samast'ın 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.