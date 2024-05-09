Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Meclis'e geliyor!

Bakan Tekin, Ankara'da yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanununun yenileneceğini ifade etti.

İstanbul’da bir öğrencinin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu öğretmeni İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldürmesine değinen Bakan Tekin, Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edildikten sonra bakanlığın yeni bir çalışma başlattığına değinen Tekin, Kanun taslağında, bu türden fiillere karşılık ceza oranları yüzde 50 arttırılmasını talep ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek." dedi.