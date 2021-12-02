Öğretmenlik Meslek Kanunu neler getirecek?
Kadrolu-sözleşmeli ayrımı ortadan kalkıyor, başöğretmenlik geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası`nda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini açıkladı.
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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS`E SUNULACAK
Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü`nde açıkladıkları ve çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu`nu kısa sürede Meclis`e sunacaklarını duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanunla getirilecek yenilikler ile öğretmenlere verilecek yeni haklara ilişkin bilgi de verdi.
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Çalışma, öğretmenlerin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacak.
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