Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'te

İstanbul'un Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta özel bir lisede yaşanan olay tüm ülkede büyük tepki topladı.

Okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından silahla vurulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı hızla harekete geçti.

Okullarda öğretmenlere uygulanan şiddetin önüne geçmek için yeni adım atıldı.

Önümüzdeki hafta Meclis'te

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şiddete karşı yeni tedbirlerin alındığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'e geleceğini duyurdu. Teklifle şiddete karşı cezalar artacak.

Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklifte yeni tedbirler yer alıyor.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.