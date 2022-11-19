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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Başöğretmenlik Sınavı ve Uzman Öğretmenlik Sınavı soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına Bakanlığın, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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