Bakan Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin Habertürk'te değerdirmelerde bulundu.

Okullarda kapanma durumlarının valiliklerin kararında olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Ülkemizde yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu." dedi.

"Önümüzdeki hafta bir yeni değerlendirme yapılacak"

Artan vaka sayıları sonrası yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan, "Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Gönlümüz okulların açık olması yönünde"

Eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını istediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde." şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı"

125 bin öğretmen birkaç gün içinde aşılanacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı, "Şu ana kadar öğretmenlerimizin yüzde 10'unu aşıladık." ifadelerini kullandı.

Köy okullarındaki öğretmenlere neden öncelik verildiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Selçuk, "Köy okullarındaki öğretmenlerimizin seyahat imkanları kısmi olarak farklılık arz ediyor diğer öğretmenlerimize göre." dedi.

Bakan Selçuk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığımızın politikaları konusunda elbette beklentilerimiz var ama sağlık konusunda, hekimlerimizle ilgili konularda yorum yapmamız çok doğru değil. Ben nasıl eğitim bilimci olmayan kişilerin yorum yapmaması beklentisi içerisindeysem. Bizim şu anda aşılamayla ilgili toplumun tamamında süreç hızla ilerlediğinde birtakım göstergeler de karşımıza çıkacak. Toplumda vaka sayıların azaldığını, hastanelerde oranların düşüşünü göreceğiz.

Şu anda gerekir mi, gerekmez mi? Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Bizim aşı konusuyla ilgili sıkıntımız yok. Testler konusunda Türkiye bu konularda gerçekten önü açık bakış açısına sahip. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığıyla bu konularda rahatlıkla karar verileceğini düşünüyorum.