Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı. Söz tayin başvurularının sonuçları da açıklandı.

Atama takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.

Takvime göre ilişiği kesme işlemleri ise 31Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak.

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