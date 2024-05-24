Öğretmenlerden, Ankara Türküleri!

Okul öğrencilerinin bir hobi edinmesini teşvik etmek isteyen Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu öğretmenleri, ilginç bir çalışmaya imza attılar.

Özellikle son yıllardaki dijital bağımlılıktan öğrencileri kurtarmak isteyen öğretmenler, birçok projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirdiler.

2023 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde birçok projeyi hayata geçiren Şehit Mustafa Aslan Ortaokulu, son projesi ile öğretmenlerin söylediği birbirinden güzel Ankara Türküleriyle herkesin yüreğini ısıttılar.

Hem velilerin hem de Başkentlilerin büyük ilgisini gören bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde söylenen Ankara Türküleri için öğretmenler bir de klip hazırladılar.

Öğretmenler sosyal medya kanallarında yer alan bu anlamlı çalışma ile amaçlarının kültürümüzün önemli ögelerinden olan türkülerimizi öğrencilerine sevdirmek ve tanıtmak olduğunu belirttiler. Aynı zamanda eğitimin, öğretmenliğin dört duvar arasına sıkıştırılmayacağına dikkat çekerek çağın gereklerine uygun bir eğitim çalışmasına da imza atmış oldular.