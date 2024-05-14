Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi Resmi Gazete'de
Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Öğretmen atamalarında yeni uygulama
Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.
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