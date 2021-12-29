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Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı.

Aksaray'da Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğrencisini darbeden öğretmen görevden alındı.

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktıMatematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktıYaşam

 Ne olmuştu?

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

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