Öğrencilerini döven öğretmen açığa alındı!

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medyada şiddete ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtilerek, "Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır." ifadeleri kullandı.

Gaziantep'teki bir ilkokulda öğretmen şiddetinden yılan küçük çocuklar, çareyi gizlice video çekmekte buldular.



🔹️Görüntüdeki öğretmen açığa alındı. pic.twitter.com/mKEeo6UppT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 10, 2022