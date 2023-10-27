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Öğrencileri taşıyan midibüs parka daldı!

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı ve ardından parka daldı. Kazada ölü ve yaralılar var.

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından parka girerek ağaca çarptığı kazada yaralanan 16 kişiden Aslan Ülgün (63), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Ülgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan polisin ilk incelemesinde, midibüsün araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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