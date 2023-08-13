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Oğlunun satırla saldırdığı anne ağır yaralandı!

Annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi 6653 Sokak'ta yaşayan B.G, annesi S.G'ye satırla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Satırla çeşitli yerlerinden yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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