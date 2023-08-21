Oğlunun boğulduğunu düşünen baba sevinçten bayıldı!

Eğirdir'e babasıyla birlikte gelen Yusuf Yiğit Özen, bir süre gölde yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çocuğunun gölde olmadığını fark eden baba Murat Özen, oğlunun boğulduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yazla Mahallesi'ndeki sahilleri aradığı sırada Yusuf Yiğit Özen'in Eğirdir Askeri Yazlık Gazino sahilinde yüzdüğünü fark etti.

Gölden çıkarılan çocuk, ilk göle girdiği sahile polis tarafından getirildi. Oğlunun boğulduğunu zanneden baba Murat Özen, onu karşısında görünce adeta şoka girdi. Gözyaşlarını tutamayan baba Özen sevinçten kısa süreli baygınlık yaşadı. Baba Murat Özen, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Eğirdir Hastanesine kaldırıldı.

Baba Murat Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.