Oğlunu silahla rehin aldı, etkisiz hale getirildi!

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Fidan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V., 2 hafta önce eşi S.Y.'den boşandı.

Velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi eşine vermek istemeyen baba Hasan V., iddiaya göre anne S.Y.'yi arayarak oğlu M.E.V'yi tabanca ile evde rehin aldığını söyledi. Bunu üzerine, babanın ikamet ettiği adrese gelen anne ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Hasan V., olay yerine gelen ekiplerin çağrılarına yanıt vermeyince bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi.

Alkolün etkisinde olduğu iddia edilen Hasan V., yaklaşık 12 saat süren ikna çalışmaların ardından teslim olmayınca ekipler, eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyondan yara almadan kurtulan küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, polisin ikna çağrılarına ateşle karşılık veren baba Hasan V. ise bacağından ve omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı Hasan V. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.