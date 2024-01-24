Oğlunu dövenlere av tüfeğiyle ateş açtı: 1 ölü

Olay, önceki gün, saat 23.30 sıralarında, Milas'ın Bodrum'a sınır noktası olan Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman G. (15) aynı gün sabah saatlerinde yolda karşılaştığı, küpe takan Süleyman D.'nin kulağını çekip, "Sen karı mısın, neden küpe takıyorsun" deyince taraflar arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. Olayından ardından Osman G., kuzeni Cemal Gül'e giderek Süleyman D.’nin kendisine küfrettiğini söyledi.

Osman G., ardından da Cemal Gül ve beraberindeki 3 kişiyle Süleyman D.'nin evine gitti. Dışarı çıkan Süleyman D., grup tarafından darbedildi. Durumu fark eden Mehmet D., av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği Cemal Gül, bacağından yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gül, ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D.'yi gözaltına aldı.