Öğle uykusu zihni kuvvetlendiriyor

Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları, öğle uykusunun zihin üzerinde nasıl bir etki ortaya koyduğunu tespit etmek için Çin’in Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 katılımcı ile bir deney gerçekleştirdi.

Söz konusu deney kapsamında 1.520 katılımcı, 2 saatten kısa olma kaydıyla öğle uykusu gerçekleştirirken, 680 katılımcı olağan şekilde uyanık kalmaya devam ettiler. Araştırmanın bir sonraki adımında ise katılımcılara görsel-mekansal beceriler, kısa süreli hafıza, dikkat süresi, problem çözümü, mekansal farkındalık ve sözel akıcılık gibi zihinsel yeterliliğin ölçüldüğü testler uygulandı.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin lideri olan Dr. Lin Sun, elde ettikleri sonuçlar ile ilgili yaptığı açıklamada öğle uykusuna yatan katılımcıların hafıza ve sözel akıcılık becerilerinde gözle görülür bir fark ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmayla ilgili yorumlarda bulunan New York Lenox Hill Hastanesinden nörolog Dr. Gayatri Devi ise sağlıklı uyku alışkanlığının uzun vadede bunama riskini azalttığını ifade ederek bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getirdi. Araştırmacılara göre öğle uykusunun uzunluğu ve sıklığı da zihinsel etkileri açısından fark ediyor.