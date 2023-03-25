Oğan'dan İstanbul'da ilçe seçim kurullarına ziyaret

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ziyarette bulunan Oğan, cumhurbaşkanı adayları için imza vermeye gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Burada ATA İttifakı gönüllüleri ve vatandaşlarla görüşen Oğan, seçmenleri 100 bin imzanın toplanması adına ilçe seçim kurullarına davet etti.

Oğan, 27 Mart'ta sona erecek imza sürecine değinerek, "Türkiye genelinde bugün ciddi bir ivme yakaladık ve yarın akşama kadar bu işi tamamlamayı planlıyoruz. Durmak yok, yola devam edeceğiz." dedi.