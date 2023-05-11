Oğan: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Oğan Twitter'dan açıklama yaptı.

Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.