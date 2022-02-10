Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak! FIFA'dan yeni teknoloji

Futbol karşılaşmalarında en sık tartışılan konularında başında gelen ofsayt kuralının doğru ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için devrim niteliğinde bir karar alındı.

FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda resmi olarak kullanılmaya başlanan VAR sisteminin de tam çözüm olmadığı ve uzun bekleyişlere neden olan ofsayt kararları için yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başladı.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisini resmi olarak denemeye başlayan FIFA, sistemin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak 2021'de Katar'da düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda denenen sistem, şu anda da yine Katar'da oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda resmi olarak deneniyor.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir?

Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluştuyor. Sitem, sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor. Bir oyuncunun 3 boyutlu iskeletinin bir başka oyuncunun vücudunun hangi bölümünün en önde olduğunu belirlemek için modellenme çizerek karar vermede öncülük ediyor.