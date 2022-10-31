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Öfkeli sürücüler protestocuları yerlerde sürükledi

Londra'nın merkezinde fosil yakıtlara son verilmesi için eylem yapanlar, 4 işlek yolu trafiğe kapattılar. Tıkanan trafikte öfkelenen sürücüler eylemcileri yerlerde sürüklediler.

Fosil yakıtlara son verilmesi çağrısında bulunan Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun)  protestocuları Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın merkezinde 4 işlek yolu trafiğe kapattılar. Öfkeli sürücüler trafiği kapatan protestocuları yerlerde sürükledi. 

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Charing Cross Road, High Street Kensington, Harleyford Street ve Blackfriars Road'a yürüyüp yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını belirten pankartlar açarak oturma eylemi yaptılar. 

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Protestoculardan bazıları kendilerini bağladı, bazıları da asfalta ellerini yapıştırdı. 

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Trafiğe kapalı yollarda kalan sürücüler arabalarından inip eylemcileri sürüklediler. Harleyford Street'te şiddetin boyutu yüksek oldu. 

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