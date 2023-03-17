OECD, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti.



Örgüt, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.



2024 için büyüme tahmini ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltildi.



Küresel büyüme tahmini yükseldi



Küresel büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'a çıkarıldı. 2024 için büyüme tahmini de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi.