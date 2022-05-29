ODTÜ'de PKK paçavralı gösteri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) korona nedeniyle 2 yıl ara verilen geleneksel Devrim Yürüyüşü gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, yürüyüşü PKK propagandasına çevirdi.

Ellerinde PKK yanlısı paçavralar ve hain teröristlerin posterleri ile yürüyüşe katılan PKK seviciler, sözde Kürdistan ve örgüte ilişkin sloganlar attı. Ellerinde PKK kurucusu Mazlum Doğan'ın fotoğrafını taşıyan grup, örgüt lehine sloganların yer aldığı pankartlarla da yürüdü.