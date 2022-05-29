AjansHaber.com.tr Gündem ODTÜ'de PKK paçavralı gösteri

ODTÜ'de PKK paçavralı gösteri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Devrim Yürüyüşü gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, yürüyüşü PKK propagandasına çevirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) korona nedeniyle 2 yıl ara verilen geleneksel Devrim Yürüyüşü gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, yürüyüşü PKK propagandasına çevirdi.

Ellerinde PKK yanlısı paçavralar ve hain teröristlerin posterleri ile yürüyüşe katılan PKK seviciler, sözde Kürdistan ve örgüte ilişkin sloganlar attı. Ellerinde PKK kurucusu Mazlum Doğan'ın fotoğrafını taşıyan grup, örgüt lehine sloganların yer aldığı pankartlarla da yürüdü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi!
Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artırıldı
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması!
Bir kişi etkisiz hale getirildi
Kurtulmuş, Diyarbakır'da"Fetih Yürüyüşü'ne katıldı
TÜBİTAK 612 personel alacak