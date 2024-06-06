ODTÜ Lisesi Korosu 30'uncu yılını coşkuyla kutladı

ÜMİT KOZAN / AJANS HABER

ODTÜ Lisesi Korosu, 30’ncu yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladı. ODTÜ GVO Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 30’ncu Yıl Konseri, koro üyeleri ve mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Şef Erkoç Torun’un yönetimindeki konser, duygulu anlara sahne oldu.

Öğrencilerden Erkoç Torun’a Övgüler

Konser öncesinde mezun öğrenciler, Erkoç Torun hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Bir öğrenci, Torun için, “Hocamız bize sadece müziği değil, aile olmayı, iyi bir insan olmayı da çok iyi bir şekilde öğretiyor. Öğrencileri olarak böyle değerli bir insanın hayatımızda olması ve bizlere sayamayacağımız çok şey katmış olması her birimiz için çok büyük bir şans.” diyerek salondaki herkesi duygulandırdı.

Unutulmaz Bir Gece

30’ncu Yıl Konseri’ne onlarca eski ve yeni öğrenci katıldı. Gece boyunca seslendirilen birbirinden güzel eserler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. ODTÜ Lisesi Korosu’nun 30 yıllık tarihine tanıklık eden bu özel gece, müzik dolu bir atmosferde, nesiller boyu süren bir geleneğin devamını müjdeledi.

Erkoç Torun’un Liderliği ve Koro’nun Geleceği

Şef Erkoç Torun’un liderliğindeki ODTÜ Lisesi Korosu, yalnızca müzikteki başarılarıyla değil, aynı zamanda öğrencilere kazandırdığı değerler ve aile olma bilinciyle de gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Başarılarla Dolu 30 Yıl

ODTÜ Lisesi Korosu’nun kuruluşundan bu yana büyük başarılar elde etmesinde Şef Erkoç Torun’un emeği yadsınamaz. Torun, koro ile birlikte yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası yarışmada onlarca ödül kazanılmasına öncülük etti. Son olarak, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 21. Uluslararası Venedik (Caorle) Koro Festivali’nde ODTÜ Lisesi Korosu, ülkemize ve okullarına 3 büyük ödül kazandırarak uluslararası bir başarıya daha imza attı. Bu prestijli yarışmada, koro bir altın diploma ve bir gümüş diploma kazanırken Koro Şefi Erkoç Torun’a da Koro Şefi Özel Ödülü verildi.

Erkoç Torun, ödül töreni sonrasında yaptığı konuşmada, “Emek ve sevgileri için öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Destekleri için okul yönetimimize ve emekleri için müzik öğretmeni kardeşlerim Nevzat Cem Ünal ve Ece Teke’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi.