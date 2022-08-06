Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya gitmek üzere dün hareket eden 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere dün Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen isimli gemi ile Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere aynı limandan hareket eden 12 bin ton mısır taşıyan Polarnet isimli Türk bayraklı geminin de gün içerisinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.