ODA TV’nin gerçek silah diye sunduğu silahlar film setinin oyuncak silahları çıktı!

ODA TV; KADEM'İ HEDEF ALDI

ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın; "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı haberinde; "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv'nin ulaştığını" servis etti.

DİZİDE KULLANILAN SİLAHLAR PLASTİK OYUNCAK SİLAHLAR

ODA TV'nin haberinin yalan olduğu, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan dökü drama dizisinde kullanılan plastik oyuncak (emitasyon) siyahlar olduğu öğrenildi.

KURUTLU: "FETÖ'DEN BÜYÜK TEPKİ BEKLİYORDUK FAKAT İLK SES ODA TV'DEN GELDİ"

Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu; "Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan 'mahrem' projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ'den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses ODA TV'den geldi" dedi.

SEVİNÇ: "FİLM SETİ ORASI"

Dizinin reji asistanı Ömer Sevinç ise ODA'yi eleştirdi ve "Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte.. Ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyorsunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

SERT: SİLAHLAR GERÇEK DEĞİLDİR"

Oyuncu Batuhan Sert: "'ODA TV tarafından yapılan öğrenci yurdundan silah çıktı' haberini yapanlara duyurulur.

Silahlar setimizde bulunan sanat ekibi tarafından getirilen silahlardır. Silahlar gerçek değildir.

'Kamyonlarla tüfekler, silahlar taşındı' haberi aslında ekibimizin işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir. Keşke detaylı bir şekilde araştırılıp haber yapılsaydı."

KAYA: ODA TV BİRAZ DESTEKLİ AT"

Sanat şef asistanı Aşkın Kaya da, ODA TV'ye tepki gösterdi ve "Yoo kayıp değil kiralık bu silahlar varsa bir çekim için kiralayabiliriz. Seri numarasını hatırlamıyor musun peki? Biraz destekli at. Yalnızca belgesel çekiyorduk. 'Kimler milletin üstüne silah doğrulttu?' görün istedik. Yakında TRT'de" ifadelerini kullandı. Aşkın Kaya'nın ODA TV'nin haberinde yer alan fotoğrafta bulunan kişinin kırmızı tişörtlü kişi olduğu öğrenildi. Aşkın Kaya'nın, plastik silahları topladığı bildirildi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: "KAMYONDAKİ UÇAKSAVARI ÇEKEMEMİŞLER MI?"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu da, ODA TV'yi eleştirdi ve "Kamyondaki uçaksavarı çekememişler mi:)))" diye sordu.

BAYRAKTAR: "İÇERDE ALEV PÜSKÜRTEN EJDERHALAR OLDUĞU DA SÖYLENIYOR..."

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise; "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor..." ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) "İftira haberciliğine cevaben!" başlıklı açıklaması şöyle:

"Oda TV'de Caner Taşpınar imzası ile yayınlanan 'Öğrenci Yurdundan Çıkan Silahlar' başlıklı haberde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı' ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır.

Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır.

Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur!

Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz."

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"NE YAPARSANIZ YAPIN, HAKİKATE YENİLECEKSİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Yalan ve iftiralar dur durak bilmiyor. Her gözümüzü kapatıp açtığımızda yenileriyle karşılaşıyoruz. Belgesel çekiminde kullanılan oyuncak silahları bile gerçekmiş gibi haberleştiren karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne yaparsanız yapın, hakikate yenileceksiniz.

İŞTE SETTEN KARELER:

Konuyla ilgili TRT'den de resmi açıklama geldi: