Ocakta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında ocak ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. İşte sonuçlar..
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı.
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Geçen sene aynı döneme göre ilan sayılarında yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi aynı döneme göre yüzde 11 artışla 181 bin 774 oldu.
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2023'ün aralık ayında 168 bin 421 araç satışı yapılmıştı. Böylece satışlar ocak ayında aylık bazda yüzde 7,9 artış gösterdi.
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Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 181 bin 774 aracın yüzde 76,2'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.
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