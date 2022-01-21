Ocak ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %6,2 oranında arttı; Aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak 2022

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2022