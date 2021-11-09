Obama İklim Zirvesi'nde Çin ve Rusya'yı hedef aldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, iklim değişikliği konusunda harekete geçmekten kaçınmak için siyasi oyun oynamayı tercih edecekleri kınadı; Obama, Rusya ve Çin'le aynı anda ABD’deki Cumhuriyetçi siyasetçileri de hedef aldı.

"Zirveye katılmamaları cesaret kırıcı"

Obama, Glasgow'da süren BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın en fazla sera gazı emisyonu yayan ülkelerin ikisi olan Çin ve Rusya'nın liderlerinin görüşmelere katılmayı bile reddettiğini görmek cesaret kırıcıydı" dedi.

Eski ABD Başkanı, küresel ısınmaya karşı mücadele verenlere katılarak, iklim değişikliği için fon ayrılması konusunda gelişmekte olan ülkelerle yıllardır çıkmazda olan zengin uluslara, harekete geçme çağrısında bulundu.

Ada ülkelerinin panelinde konuşan Barack Obama, "Uyum ve dirayet konusunda yardım etmek için şimdi harekete geçmeliyiz" dedi ve tehdidin yakınlığı konusundaki görüşlerinin Hawaii'de büyüdüğü yılların tecrübesiyle şekillendiğini kaydetti.

Obama, imzalanmasına aracılık ettiği Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadele için bir çerçeve oluşturduğunu, ancak o zamandan beri çok az şey yapıldığını söyledi.

"Varmamız gereken yerin yakınında bile değiliz"

Eski ABD Başkanı, Glasgow'daki konuşmasında, dünyanın en fazla sera gazı emisyonu üreten iki ülkesi Çin ve Rusya’nın liderlerini zirveye bile katılmadıkları için eleştirerek, "Varmamız gereken yerin yakınında bile değiliz" dedi.

Obama, Rusya ve Çin’in statükoyu korumak için ulusal planlarının, aciliyet ve isteklilik göstermemesinin tehlikeli olduğunu kaydetti, ‘’Bu bir utanç" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerini de eleştirdi

Eski Demokrat Başkan, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini de eleştirdi. Obama, hem kendisinin hem de şimdiki Demokrat Başkan Joe Biden'ın elinin, "iki büyük partiden birinin sadece kenarda oturmakla kalmayıp, aynı zamanda iklim bilimine karşı aktif bir düşmanlık ifade etmeye ve iklim değişikliğini partizan bir mesele haline getirmeye karar vermesi nedeniyle" büyük ölçüde kısıtlandığını söyledi.

"Doğa, fizik, bilim, parti üyeliğini umursamıyor"

Obama, "ABD'de konuşmamı dinleyenlere şunu söylememe izin verin: Florida'daki eviniz denizlerin yükselmesiyle su altında kalıyorsa veya Dakota'da tarladaki ekinleriniz çürüyorsa veya California'daki eviniz yanıyorsa, Cumhuriyetçi veya Demokrat olmanızın bir önemi yok. Doğa, fizik, bilim, parti üyeliğini umursamıyor" ifadelerini kullandı.

Barack Obama konuşmasında, "ilerlemek için birleşin" anlamına gelen eski bir Hawaii atasözünü de hatırlattı ve "Hepiniz bir kanoda kürek çekmek istiyorsanız, aynı yönde ve aynı anda kürek çekmeniz gerekir. Her kürek birlikte hareket etmelidir, ilerlemenizin tek yolu bu" dedi.