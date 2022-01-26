O yemekle ilgili balıkçıdan yalan söylemesini kim istedi?

Bir belediye başkanı bir büyükelçi, bir balıkçıda...

Hiçbiri sıradan insanlar değildi. Birisi İstanbul'un Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri İngiltere'nin Ankara'da ikamet eden Büyükelçisi Dominick Chilcott, yanlarında eşleriyle bir balıkçıda buluştular.

Balıkçı da sıradan değildi, buluşulan zaman da...

İstanbul'un en salaş ama tabiri caizse en "pahalı" balıkçılarından Balıkçı Kahraman'da oldu buluşma. Hem de İstanbul tarihinin gördüğü en kaotik akşamlardan birinde. Şehir bir kaç saat içerisinde kar esareti altına girmiş, binlerce insan yollarda mağdur olmuş, araçlar saatlerce trafikte kalmıştı. Tam bir kriz yaşanıyordu şehirde.

Balıkçı Kahraman neden arada kaldı?

İmamoğlu ve Büyükelçi'nin balıkçıdaki fotoğrafları bir kaç saat içerisinde sosyal medyada dolaşıma girdi.

İstanbul felç olmuşken, yeri miydi, zamanı mıydı böyle bir yemeğin? Bu soru haklı olarak binlerce kez soruldu.

Krizin göbeğindeki isimler ne yapacağını bilemiyordu. Önce balıkçı konuştu, yok dedi eski fotoğraf bu, başkan gelmedi bu gece. Kendi kendine karar verip yapabileceği bir açıklama değildi bu, belli ki Belediyenin ve başkanın iletişimini yapan Murat Ongun İsviçre'den ilk talimatı bu yönde vermişti.

Murat Ongun İsviçre'de dedik ama bu da sonradan çıktı ortaya. Önce soruldu bu kriz anında İsviçre'de tatilde ne işiniz var diye? Önce cevap vermedi sorulara, sonra Cüneyt Özdemir'in iki sorusunu da yanıt vermek zorunda kaldı.

İsviçre'de misiniz?

- Evet

Başkan bu akşam balıkçıya gitti mi?

-Evet

Olayın geçtiği yer Balıkçı Kahraman. İstanbul'un en salaş en pahalı balıkçılarından biri. Sahibi Kahraman Altun Trabzonlu.

Kahraman Altun bu işin gerçek anlamda mutfağında yetişen biri. Atadan balıkçılık yapan Altun, 18 yıl “pişiricilik” yaptıktan sonra, 1996 yılında Balıkçı Kahraman’ı kurmuş. Balıkçı Kahraman Altun gibi mekanda çalışan garsondan aşçıya kadar herkes Trabzonlu. I. Dünya Savaşı sırasında Trabzon’dan kürek çekerek gelen dedesinin ve hayatı boyu babasının anlattığı geleneksel usullerle pişirilen deniz ürünlerini çeyrek asırdır müşterileriyle buluşturuyor.

Diplomatların tercihi

Balıkçı Kahraman'ın bilinmeyen bir özelliği de, yabancı misyon tarafından tercih eidlmesi. Yabancı diplomatlar, görece gözlerden uzak olan bu balıkçıyı özel yemekleri için sık sık tercih ederler.

Kalkan zamanı buluşalım...

Böyle bir akşamda İngiliz Büyükelçisi ile buluşulan yemekte ne konuşuldu bilinmez ama ne yenildiği çok belli.

Kalkan tavası pek meşhur olan Balıkçı Kahraman'ın konuklarına kalkan tava hazırladığını, mekanın da iki isim arasında "45 gün önce gerçekleşen" görüşmede kararlaştırıldığı konuşuluyor.

Acaba İngiliz Büyükelçi İstanbul kara teslimken, 45 gün verdiği söz üzerine sadece kalkan yemeye mi İstanbul'a geldi?

Evet kalkan yemek için doğru bir zaman, deniz ne kadar soğuk olursa kalkan o kadar yağlanır. Yağlı kalkan da tavada güzel pişer. Bu nedenle parası olan için kalkan Şubat ayının vazgeçilmez balığıdır.

Kalkanın hesabını kim ödedi?

O zaman sorulmamış soruyu Ekrem İmamoğlu'na buradan biz soralım: En az 10 kişinin yemek yediği, halde bile kg fiyatı 600 TL olan kalkandan müteşekkil ve toplamda tahminen 3 asgari ücretten (15.000 TL civarı) az olmayan bir hesabın geldiği yemekte kalkanların faturasını kim ödedi?

Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun temizlenmeyen karların değil ama bu krizin altında kaldı.