O yağı zararına satıyoruz

Rekabet Kurumu'ndan ceza alan beş büyük market zincirinden biri olan Migros’un İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağının zararına satıldığını söyledi.

"Haklılığımızın teyit edileceğine inanıyoruz"

Migros İcra Başkanı Özgür Tort bir grup gazeteci ile bir araya gelerek, cezaya itirazlarının gerekçelerini açıkladı. Tort “Bu cezanın maddi yükünü kesinlikle tüketiciye yansıtmayacağız. Migros olarak, itirazlarımızı ilgili makamlarla paylaşacağız ve hukuki yollardan süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerçekler ışığında hukukun tarafsız ve adil bakışıyla haklılığımızın teyit edileceğine inancımız tam” diye konuştu.

700 Dolardan 1405 Dolara çıktı

Kurul’un ceza kararlarının odağında Savola Gıda’nın ürettiği ayçiçek yağı yer alıyor. Ekim 2019 yılında tonu 700 Dolar olan ham yağın 2021 yılında bin 405 dolara yükseldiğini belirten Özgürt Tort bu etkinin üzerine dolar kuru artışıyla ayçiçek yağı maliyetinin yaklaşık 3 katına çıktığini öne sürdü.

Tort, “Migros’ta satılan Savola marka ayçiçek yağı satışları toplam ciromuzun binde 3’ü seviyesindedir. Ayrıca Migros’un Türkiye ayçiçek yağı pazarındaki payı da yüzde 3,8 civarındadır. Kısaca ekonomik büyüklüğü sınırlı olan ve zararına satılan ayçiçek yağında rekabet ihlali doğal olarak rasyonel değildir. Migros’un Savola ayçiçek yağı ürününden yıllık ortalama brüt kâr seviyesi yüzde 8’dir. Bu orandan yüzde 22 operasyonel masraflar düşüldüğünde faaliyet karında yüzde 14 zararla satılmaktadır” şeklinde konuştu.

"Zararına satıyoruz, hep indirimdeyiz"

Migros’ta üç yıllık dönemin toplam 390 gününde Savola 5 litre ürününde zararına satış göze alınarak indirim uygulandığını öne süren Tort, bunun yanında, geri kalan 705 günde de farklı markalardaki ayçiçek yağlarının dönüşümlü olarak istisnasız bir indirimde olduğunu belirtti.

Tort, Rekabet Kurulu’nun soruşturmasında bahsi geçen görüşmenin Migros’un Savola yağı ile ilgili herhangi bir perakendeci ile değil, doğrudan üreticiyle yaptığı ve yeni fiyat artışının ötelenmesine ilişkin doğal bir ticari görüşme olduğunu savundu.



Rekabet Kurulu, Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM ve A101’e toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermiş, market yönetimleri kararı yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu. Cezadan Migros’un payına düşense 517,7 milyon lira olmuştu.