O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz!
Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. İşte vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceğiniz ülkeler...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri?
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Azerbaycan
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
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Gürcistan
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
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