O ülkede aşısızlar vergi ödeyecek

Kanada’nın Quebec eyaleti hükümetinin, tıbbi muafiyeti olmadığı halde Kovid-19 aşısı olmayanlardan sağlık vergisi alınacağını duyurması, ülkede yeni bir tartışma başlattı.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, yaptığı açıklamada, eyalette gelecek haftalarda ilk doz Kovid-19 aşısını olmayı reddedenlerden sağlık vergisi alınacağını söyledi.

"SAĞLIK BAKIM AĞIMIZA YÜK GETİRİYORLAR"

Uygulamanın ne zaman başlayacağı ve alınacak sağlık vergisi miktarının ne kadar olacağı konusunda bilgi vermeyen Legault, şöyle konuştu:

"Tıbbi olmayan nedenlerle aşı olmayı reddeden yetişkinler için sağlık katkısı getiriyoruz. Bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük getiriyorlar. Nüfusun aşı olan çoğunluğunun, bunun sonuçları olmasını istemesinin de makul olduğunu düşünüyorum. Quebeclilerin takriben yüzde 10'u aşısız durumda ancak sağlık yetkilileri, bu kesimin, hastanelerdeki Kovid-19 yataklarının yaklaşık yüzde 50'sini doldurduğunu söylüyor."

TRUDEAU: DAHA FAZLA AYRINTI GÖRMEK GEREK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün düzenlenen toplantıda, Quebec'in aşısızlara yönelik mali cezasının iyi bir politika olup olmadığını söylemek için erken olduğunu, daha fazla ayrıntı görmesi gerektiğini söyledi.

Trudeau, Kanada'nın havayolu ve tren yolcuları, işçiler ve federal hükümet tarafından düzenlenen işyerleri için katı aşı zorunlulukları olduğunun altını çizdi.

Trudeau, "Ve tereddüt etmeye devam eden veya aşı olmamayı tercih eden insanlar, ister trene ister uçağa binsin, ister uluslararası seyahat olsun, belirli şeyleri yapma ayrıcalıklarını kaybediyorlar." dedi.

Aşısızların en iyi nasıl teşvik edileceğine dair devam eden tartışmaların olduğunu kabul etti.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Quebec Başbakanı Legault’un kararı üzerine açıklama yapan Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, söz konusu vergiyi "anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Dernek sözcüsü Cara Zwibel, vergi planının son derece rahatsız edici olduğunu ve Haklar ve Özgürlükler Şartı'nın bedenleri ve tıbbi kararlar üzerinde bireysel özerklik tanıdığını söyledi.

Zwibel, vergi cezasının, halk sağlığı hizmetlerine en çok ihtiyaç duyanları cezalandırmak ve yabancılaştırmakla sonuçlanacak bölücü bir önlem olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KANADA'NIN EN KALABALIK 2. EYALETİNDE UYGULAMAYA GİRDİ

Kanada'nın en kalabalık 2'nci eyaleti olan Quebec'de uygulamaya girecek olan yeni kararla birlikte, Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerden yeni bir "sağlık vergisi" alınacak.

Quebec eyalet Başbakanı François Legault yaptığı açıklamada, ayrıntıları kesinleşen yeni kararın sağlık sorunları sebebiyle aşı olamayan kişileri kapsamayacağını belirterek, "Aşı, virüsle savaşmanın anahtarıdır. Bu yüzden sağlık nedenlerinden dolayı aşı olamayan kişiler dışındaki yetişkinlerden sağlık vergisi alacağız" dedi.

Aşı olmamış kişilerin, başkalarına mali yük olduğunu da söyleyen Legault, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık vergisinin 100 Kanada dolarından (yaklaşık bin 102 TL) az olmayacağını da ifade etti.