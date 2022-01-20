O ülkede, 30 yılın ardından ilk kez yerel seçim yapılacak!

Ulusal Seçim Otoritesi (ANE) Başkanı Mitre Barthelemy Mathias Mourouba, yaptığı açıklamada, OAC'de yerel seçimlerin 11 Eylül'de düzenleneceğini duyurdu.

Mourouba, Orta Afrikalıların 30 yıl sonra ilk kez kendi belediye başkanlarını ve yerel yöneticilerini seçeceğini sözlerine ekledi.

5 milyon nüfusu bulunan ülkede, belediye başkanları ve yerel yöneticiler Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanıyordu.