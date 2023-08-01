O ülke elektronik sigarayı tamamen yasaklıyor!

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik sigara kullanımının tamamen yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandığını bildirdi.

Jamaubayev, bunun artık bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Elektronik sigara kullanımının sonuçları daha tam olarak araştırılmış değil. Çocuklarımız kullanıyorsa bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu nedenle vape kullanımının büyümesini önlemek için tamamen yasaklayacağız." dedi.

Parlamentonun açılmasıyla söz konusu yasağın gelebileceğine işaret eden Jamaubayev, elektronik sigarayı yasaklayan yasanın yürürlüğe girmesiyle hükümet olarak mücadeleyi başlatacaklarını söyledi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede elektronik sigara ticareti 300 katına çıktı.

Elektronik sigara kullanımının özellikle gençler arasında arttığı ülkede son 2,5 yılda 3 milyona yakın elektronik sigara ithal edildi.