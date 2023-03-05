O toplantıda yaşananlar: Akşener’in önerisine sinirlenen Kılıçdaroğlu ayağa fırladı!

Millet İttifakı'nın 2 Mart’ta Saadet Partisi ev sahipliğindeki 12’inci toplantısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı gerilimi gündeme damgasını vurdu.



Altılı masanın dağılmasına yol açan tartışmaların yaşandığı toplantıdaki gerilim ilk ağızdan konuşulmazken, kamuoyuna yansıyan bilgiler tartışmanın kavga şeklinde yaşandığını gösteriyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, o toplantı sonrasında Akşener ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Işık, “Az önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı” ifadelerine yer vererek Akşener'in ağzından yaşananları aktardı:

“O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey’in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'Partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim. ‘Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz’ deyince ‘Ben masadan kalkayım o halde’ dedim. ‘Siz bilirsiniz’ dedi. Ali Bey ve Ahmet Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.”