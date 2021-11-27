'O Ses Türkiye' özel bölümünü kim kazandı?
TV8'de ekranlara gelen 'O Ses Türkiye'de 26 Kasım Cuma akşamı MasterChef sürprizi yaşandı. Acun Ilıcalı'nın bir diğer yapımı olan 'MasterChef Türkiye 2021'de mücadele eden yarışmacıların karşı karşıya geldiği 'O Ses' özel bölümünün kazananı belli oldu. İşte 50 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı...
'MasterChef Türkiye 2021' yarışmacılarının performanslarını sergilediği 'O Ses Türkiye' özel bölümünde jüriden en yüksek puanı alarak birinci olan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.
Sergen Özen, Safanur Bol, Tahsin Küçük, Görkem Demiral, Pelin Zaman, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Burcu Onal, Arz Aknam, Dilara Başaran ve Eren Kaşıkçı, 26 Kasım Cuma akşamı 'O Ses Türkiye' sahnesindeydi.
'MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Tahsin Küçük, performansıyla hem Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ten oluşan jüriyi hem de seyircileri etkilemeyi başardı. Jüri üyelerinden Ebru Gündeş, performansı ardından Tahsin'e "İnanılmaz bir sahne enerjin var. Çok eğlenceli bir adamsın ve keyif alıyorsun bulunduğun andan. Beklenilmeyecek kadar iyi bir performans" dedi.
Murat Boz ise seyircilerin "Bir daha" tezahüratları yaptığı MasterChef Tahsin için, "Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Önceden beklentiyi düşürdü" yorumunda bulundu.