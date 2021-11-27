'O Ses Türkiye' özel bölümünü kim kazandı?

'MasterChef Türkiye'nin iddialı isimlerinden Tahsin Küçük, performansıyla hem Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ten oluşan jüriyi hem de seyircileri etkilemeyi başardı. Jüri üyelerinden Ebru Gündeş, performansı ardından Tahsin'e "İnanılmaz bir sahne enerjin var. Çok eğlenceli bir adamsın ve keyif alıyorsun bulunduğun andan. Beklenilmeyecek kadar iyi bir performans" dedi.