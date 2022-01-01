'O Ses Türkiye 2022' yılbaşı özel şampiyonu belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesi gelenek haline gelen 'O Ses Türkiye' yayınına yine birbirinden ünlü isimler konuk oldu. Peki yılbaşı özel programında kazanan jüri üyesi kim oldu? İşte geceye damga vuran performans ve söyledikleri şarkılarla ilk 5'e girmeyi başaran ünlüler...
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünde, sanat dünyasının sevilen isimleri birbirinden başarılı performanslar sergiledi.
Eğlenceli anların ekran başındaki izleyicilerle buluştuğu yarışmada; Damla Sönmez, Cem Davran, Perihan Savaş, Ozan Akbaba, Gökçe Bahadır, Murat Yıldırım, Merve Dizdar, Hazar Ergüçlü, Berfu-Eser Yenenler, Feyyaz Şerifoğlu, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Sabri Sarıoğlu ve İlayda Alişan sahne aldı.
'Voice of Germany'ye katılan söylediği Tan'ın 'Yalan' şarkısıyla adından söz ettiren ve performansı ile hem jüriyi hem de izleyicileri büyüleyen Zeynep Avcı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının sürpriz konuğu oldu.
O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Eser-Berfu Yenenler çiftinin seslendirdiği parça en iyi şarkı seçildi. Ünlü şarkıcının takımında ünlü çiftin yanı sıra Yasemin Sakallıoğlu da yer alıyordu.
Yarışmada ilk beş şöyle oluştu:
5. olan yarışmacı : Damla Sönmez
4. olan yarışmacı : Feyyaz Şerifoğlu
3. olan yarışmacı : Gökçe Bahadır
2. olan yarışmacı : Yasemin Sakallıoğlu
1. olan yarışmacı : Eser-Berfu Yenenler