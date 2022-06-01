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O pankartla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart asılmasına ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Öte yandan, pankartı asmak için köprüde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü hakkında soruşturma başlatılmadığı, yapılacak tespitin ardından hazırlanacak dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

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