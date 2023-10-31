O öğretmen, hakim karşısına çıktı!

Antalya TED Koleji’nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olmuştu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete hakarete varan sözler sarf eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni E.K., dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne gözaltına alındı.

Öğrencilere hitaben yaptığı, Cumhuriyetin değerlerinin erozyona uğradığına ilişkin konuşması, sosyal medyada büyük tepki uyandıran K., Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesini ihlal suçundan soruşturma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan K.'ın bugün Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadesi alındı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren öğretmen, herhangi bir siyasi amaç taşımadığını iddia etti. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Antalya Sulh Ceza Hakimliği, öğretmeni adli kontrol şartıyla salıverdi.

Öğretmene ilişkin ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın da müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.