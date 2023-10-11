O konuşma, Canpolat’ı disipline götürdü!

Ünsal ERGEL-ANKARA

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını iddia etmişti.

O konuşma tepki çekti

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat'ın konuşmasının ardından salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu ise, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" tepkisini göstermişti.

AK Parti Grubu’nda da gösterildi

Bu ilginç konuşma bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da grup toplantısında video olarak gösterildi. Canpolat’ın sözlerinin pek çok medya organında tartışıldığının dile getirildiği CHP Genel Merkezi’nde bir soruşturma için harekete geçildi.

YDK'ya sevk edilecek

Konuyu Kılıçdaroğlu’na taşıyan MYK üyeleri, Canpolat için düğmeye basılması ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Canpolat için böylece parti içinde bir işleme işlemi başlatılarak YDK’ya sevkine karar verildiği öğrenildi.