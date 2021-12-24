O isim Zehra Güneş'in sevgilisi mi?

Voleybolda aldığı şampiyonluklarla Türkiye'nin adınındünyada duyuran Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın bir kez daha sahibi oldu.