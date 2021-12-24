O isim Zehra Güneş'in sevgilisi mi?
Vakıfbank ve Milli Takım'ın başarılı ismi Zehra Güneş o isimle aşk mı yaşıyor?
VakıfBank forması giyen başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş'in, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları şampiyonluk sonrası verdiği poz, Zehra Güneş aşk mı yaşıyor, sorularını gündeme getirdi.
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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bütün ülkeyi ekran başına kitleyen Filenin Sultanları, gündemden düşmüyor.
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Takımın parlayan isimlerinden Zehra Güneş de sportif başarısının yanında, tüm hayatıyla ilgi çekiyor.
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Voleybolda aldığı şampiyonluklarla Türkiye'nin adınındünyada duyuran Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın bir kez daha sahibi oldu.
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