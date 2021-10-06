O bebek şimdi Arizona'da

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebeğin şimdilerde ABD'nin Arizona eyaletinde ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

Binlerce insan Afganistan'dan kaçmaya çalışırken Hamid Karzai Havalimanı'nda ABD askerlerine teslim edildiğinde dünya çapında manşetlere çıkmıştı, o bebeğin Arizona'da yaşadığı ortaya çıktı.

Sadece 17 günlüktü

Ağustos ayında havaalanındaki kaos ortasında dikenli tellerin üzerinden ABD Deniz Piyadeleri'ne teslim edildiğinde sadece 17 günlük olan Liya ve ailesi şimdi Arizona'da yaşıyor.

Babası ABD ordusuna tercümanlık yapıyordu

Liya'nın babası Hameed'in, beş yıl boyunca ABD ordusunda tercüman ve danışman olarak çalışması onu Taliban için bir hedef haline getirmişti. Independent'a göre de, Ağustos ayında ABD vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yardım etti.

"Bebeğimizin ezilerek öleceğinden korkmuştum"

Hameed o günleri şöyle anlattı: "İnsanların öldürüldüğüne veya kaybolduğuna dair istihbarat aldık. Bir gün benim de evime gelineceğini biliyordum ve zamanla yarışıyorduk. Bebeği güvenli bir yere götürmek için çaresizce ve kalabalığın içinde ezilerek öldürüleceğinden endişelenerek, onu çitin üzerine kaldırdım ve bir ABD askerinden yardım istedim. Ağustos boyunca havalimanında kalıyordum. Bebeğimi görememiştim. Kızımı ilk kez eşim Sadia'nın kucağında havalimanına gelince gördüm. Ben de bebeğimi ilk kez o anda kucağıma alabilmiştim. Taliban, havalimanı girişinde eşimden tüm birikimimizi almış. Tek çarem kalkan bir uçağa binmekti."

"Hayata sıfırdan başlıyoruz"

"Hayatımıza sıfırdan başlamamız gerekiyor" diyen Hameed, sözlerini şöyle noktaladı: ''Burada bir gelecek kurmaya çalışıyoruz ama birçok aile çocuklarıyla hala Afganistan'da sıkışıp kalmış durumda aklımız onlarda''